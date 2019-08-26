Саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам»
Завтра спортсменов ждет встреча с соперниками из Китая
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Сегодня, 26 августа, саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам» в Чебоксарах.
Сначала лидировали саратовцы со счетом 2:0, постарались Данис Каримов и Евгений Коновальчук, однако до конца первого периода хоккеисты пропустили целых четыре шайбы в свои ворота.
Ответное нападение противнику устроил Максим Репин, но догнать спортсменов из «Челнов» не получилось.
Игра закончилась со счетом 3:4.
Отметим, что завтра «Кристалл» сыграет с соперниками из Китая — «Ценг Тоу».
ИСТОЧНИК KP.RU