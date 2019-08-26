СЕГОДНЯ 15:48 2019-08-26T16:07:59+03:00

Завтра спортсменов ждет встреча с соперниками из Китая

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Сегодня, 26 августа, саратовский «Кристалл» проиграл «Челнам» в Чебоксарах.

Сначала лидировали саратовцы со счетом 2:0, постарались Данис Каримов и Евгений Коновальчук, однако до конца первого периода хоккеисты пропустили целых четыре шайбы в свои ворота.

Ответное нападение противнику устроил Максим Репин, но догнать спортсменов из «Челнов» не получилось.

Игра закончилась со счетом 3:4.

Отметим, что завтра «Кристалл» сыграет с соперниками из Китая — «Ценг Тоу».

ИСТОЧНИК KP.RU