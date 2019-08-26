Володин назвал несправедливым назначение директоров школ «крайними» и «стрелочниками»

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-26T15:47:35+03:00

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На образовательном форуме в школе «Аврора» Саратова выступил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам спикера ГД, лишь несколько школ области соответствуют современным стандартам. При этом он предложил уже сейчас, при проектировании новых школ, закладывать в бюджет такое финансирование, чтобы не ущемлять права учителей по зарплате.

- Мы недостаточно уделяем внимания учителям. Недопонимаем, что главный в школе — учитель, — отметил Володин. Председатель Государственной думы призвал решать вопрос с заработной платой педагогов. — Давайте соберемся один раз и все решим, иначе это скажется на качестве преподавания.

В то же время Володин предложил не замалчивать имеющиеся проблемы. Он сообщил, что около 64% директоров школ Саратовской области привлекались к административной ответственности. При этом не всегда справедливо.

- Если у нас директоров школ, как крайних, стрелочников, наказывают за то, что они не могут все решить в отсутствие денежных средств, то у нас так и будет повторяться. Давайте это признаем, — заявил Володин.

Он предложил обсудить проблему, пригласить руководителей Госпожнадзора, прокуратуры, Роспотребнадзора и других ведомств. И если действительно директора не виноваты: «денег-то не дали», то выносить представления нужно тем, кто не выделяет средства.

Он уверен, что проблему можно решить изменениями в законодательстве.

- Не откладывайте. Необходимо мое участие — давайте. Если требуется изменение федерального законодательства — давайте инициировать, думаю, нас поддержат наверняка. Но так дальше нельзя. Вот темы, которые должны обсуждаться в обществе, — уверен председатель Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU