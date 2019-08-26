2019-08-26T15:49:11+03:00
Происшествия

В Саратове поймали восемь пьяных водителей

Двое не захотели проходить медицинское освидетельствование
Дарья Вострикова
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В Саратове 22 и 25 августа прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за это время поймали восемь любителей езды подшофе и двоих граждан, которые не захотели проходить медицинское освидетельствование.

Дорожные инспекторы призывают автолюбителей не нарушать закон, чтобы не создавать угрозу для себя, других водителей, пешеходов и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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