В Саратове поймали восемь пьяных водителей

СЕГОДНЯ 15:25 2019-08-26T15:49:11+03:00

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В Саратове 22 и 25 августа прошел рейд по выявлению нетрезвых водителей.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, за это время поймали восемь любителей езды подшофе и двоих граждан, которые не захотели проходить медицинское освидетельствование.

Дорожные инспекторы призывают автолюбителей не нарушать закон, чтобы не создавать угрозу для себя, других водителей, пешеходов и пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU