Территорию аэропорта в Саратове будут застраивать на конкурсной основе
Сегодня, 26 августа, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил заняться предварительным проектированием территории аэропорта «Центральный», расположенного в Саратове.
Об этом он заявил в ходе визита на стройплощадку микрорайона «Звезда» в Саратове.
Напомним, «Центральный» прекратил свою работу 20 августа, после открытия аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.
Вячеслав Володин также отметил, что нужно разрабатывать предложения на конкурсной основе по Глебучеву оврагу и склону на Соколовой горе.
Политик заявил, что здесь не должны появляться «уродливые дома», которые приносят одним людям прибыль, а другим — проблемы.
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ИСТОЧНИК KP.RU