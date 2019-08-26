2019-08-26T15:23:24+03:00
Общество

Территорию аэропорта в Саратове будут застраивать на конкурсной основе

Такое предложение выдвинул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
Дарья Вострикова
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Фото: Юлия КековаФото: Юлия Кекова
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Сегодня, 26 августа, председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил заняться предварительным проектированием территории аэропорта «Центральный», расположенного в Саратове.

Об этом он заявил в ходе визита на стройплощадку микрорайона «Звезда» в Саратове.

Напомним, «Центральный» прекратил свою работу 20 августа, после открытия аэропорта «Гагарин» в Сабуровке.

Вячеслав Володин также отметил, что нужно разрабатывать предложения на конкурсной основе по Глебучеву оврагу и склону на Соколовой горе.

Политик заявил, что здесь не должны появляться «уродливые дома», которые приносят одним людям прибыль, а другим — проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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