2019-08-26T14:56:45+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина надругался над шестилетней девочкой в День Победы

Педофила посадили на восемь лет
Екатерина Семенова
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В Саратове педофила отправили в колонию строгого режима на восемь лет.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 43-летний мужчина признан виновным в действиях сексуального характера по отношению к ребенку.

Суд установил, что 9 мая 2019 года мужчина привел к себе домой в Волжском районе шестилетнюю соседскую девочку. Там он надругался над ребенком.

Она пожаловалась матери, которая сообщила о происшествии в полицию.

Мужчина полностью признал вину и раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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