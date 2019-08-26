Саратовские спортсмены взяли четыре медали Гран-при по пулевой стрельбе
Состязания прошли в Сербии
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В Сербии прошел мировой Гран-при по пулевой стрельбе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Саратовские спортсмены завоевали четыре медали этих соревнований.
Сергей Малышев стал лучшим в упражнении с малокалиберным пистолетом 25 мм и получил третье место за выступление с таким же оружием, но в категории с 50 метров.
Лучшей стала Анастасия Пантелеева в стрельбе с пневматическим пистолетом с 10 метров и Сергей Филиппов за выстрелы лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров.
ИСТОЧНИК KP.RU