Саратовские спортсмены взяли четыре медали Гран-при по пулевой стрельбе

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-26T14:50:53+03:00

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В Сербии прошел мировой Гран-при по пулевой стрельбе для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Саратовские спортсмены завоевали четыре медали этих соревнований.

Сергей Малышев стал лучшим в упражнении с малокалиберным пистолетом 25 мм и получил третье место за выступление с таким же оружием, но в категории с 50 метров.

Лучшей стала Анастасия Пантелеева в стрельбе с пневматическим пистолетом с 10 метров и Сергей Филиппов за выстрелы лежа из малокалиберной винтовки с 50 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU