Панков: Терешкова всегда посещает места, связанные с Гагариным

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-26T14:42:01+03:00

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Депутат Государственной думы РФ Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» очередной пост.

- Валентина Терешкова, прежде всего, исполнила просьбу первого состава космонавтов. Передала привет, их осталось только трое. Валентина Терешкова, Алексей Леонов и Борис Волынов.

Все они проходили подготовку в Энгельсе. Неоднократно здесь бывали.

Много рассказала практичных вещей для летного состава. Все много вспоминали про Гагарина. Да, какие защитники, герои страны. Это наша история. Терешкова, бывая в Саратове, всегда посещает места, связанные с нашим Гагариным. Прошлая поездка — это место приземления Гагарина и аэропорт имени Гагарина. В эту поездку Терешкова и Володин вчера посещали Гагаринское поле. Сегодня Терешкова здесь на месте прыжков и полетов Гагарина.

Здесь Терешкова намекнула на тайну между ней и Королевым. Гагарин и Титов приземлились не в Казахстане, а у нас дома — в области. Валентина Терешкова тоже была не слабого десятка и приземлилась в Алтайском крае. И тогда Королев просил ее не надо никому о причинах говорить. Всякое бывает. И она держала эту тайну 30 лет. И уже Шабаров произнес: мы ж могли и потерять ее. А уже остальные стали приземляться, как положено, в Казахстане.

Терешкова рассказала о своей работе как депутата Государственной думы от Ярославской области. Призвала защищать нашу общую реку Волгу. Сославшись, что все летчики видят эту красоту. Терешкова говорила и о большой работе нашего земляка, спикера Госдумы Володина. Много вопросов задавал летный коллектив. Терешкова рассказала, что в 93-м году она уже получила разрешение слетать на белом лебеде. Ту-160. И с сожалением сказала: уже почти с самолета сняли. Это были и профессиональные вопросы. Терешкова высказалась, что заявление Трампа об использовании космоса в военных целях недопустимо. Это не прибавит мира в мире. Изумительные люди наши военные летчики и космонавты. Они про и за нашу страну, — написал Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU