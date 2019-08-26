В магазине Ленинского района Саратова незаконно торговали алкоголем

СЕГОДНЯ 14:08 2019-08-26T14:36:06+03:00

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В поселке Дачный Ленинского района Саратова полицейские выявили магазин «Продукты», где незаконно продавали алкоголь.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, торговую точку обнаружили в рамках оперативно-профилактического мероприятия.

Изъято 35 литров спиртного, а на владельца магазина завели уголовное дело.

Теперь «Продукты» будет контролировать начальник УМВД России по Саратову. Также в этом секторе станут проходить профилактические мероприятия, увеличится количество стражей порядка.

Горожан просят в случаях нарушения тишины сразу же сообщать в дежурную часть, чтобы на место событий прибыли полицейские для разрешения ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU