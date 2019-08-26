2019-08-26T14:34:02+03:00
Происшествия

Прокуратура Ртищева закрыла пять сайтов по нелегальному снижению платы за коммуналку

Зайти на интернет-ресурс мог кто угодно
Дарья Вострикова
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об информации.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружились пять сайтов в интернете, где объясняли, как останавливать, тормозить и снижать показания счетчиков на электричество, газ и воду.

Зайти на ресурсы мог кто угодно, регистрация была не нужна.

Прокурор подал иск в суд об ограничении доступа абонентов к сайтам, эти требования удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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