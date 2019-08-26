Прокуратура Ртищева закрыла пять сайтов по нелегальному снижению платы за коммуналку
Зайти на интернет-ресурс мог кто угодно
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Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения исполнения законодательства об информации.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, обнаружились пять сайтов в интернете, где объясняли, как останавливать, тормозить и снижать показания счетчиков на электричество, газ и воду.
Зайти на ресурсы мог кто угодно, регистрация была не нужна.
Прокурор подал иск в суд об ограничении доступа абонентов к сайтам, эти требования удовлетворены.
ИСТОЧНИК KP.RU