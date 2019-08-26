Володин похвалил строителей школы в микрорайоне «Звезда»

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-26T14:20:17+03:00

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На строительстве школы в микрорайоне «Звезда» в Саратове спикер ГД Вячеслав Володин, который находится в регионе с рабочим визитом, обратил внимание на качество строительных работ. Здесь в «Звезде», строится школа на 825 мест и детский сад на 160.

Володин отметил, что пока выводы делать рано, но тут работают хорошие профессионалы и мэру Михаилу Исаеву очень с этим повезло. Здесь обеспечивают качество, по сравнению с тем, как строят в других районах. Возможно, так происходит, потому что зарплата рабочих там меньше. На этой стройке, как сказал Юрий Ковальчук, начальник строительного участка ООО «ФракДжет-Строй» (Энгельс), каменщик получает под 100 тыс. рублей.

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Ковальчук заверил Вячеслава Володина, что на отделку «под ключ» до конца года времени хватит, уже сейчас ведется параллельно стяжка на построенном первом этаже.

- Не знаю, какие слова прозвучат при завершении работ, хотя любые слова правильно говорить через год-два после того, как здание эксплуатируется, но вот по тому, что вижу в плане производства строительных работ, это очень сильно отличается от других. У вас здесь видно культуру производства строительных работ, видно качество, — отметил Володин.

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Напомним, жители микрорайона обратились к нему с просьбой о помощи в строительстве школы и детсада. В августе 2018 года председатель Госдумы посетил микрорайон, пообщался с жителями. Оказалось, что когда они покупали квартиры, им обещали всю социальную инфраструктуру, а по факту ничего построено не было. Теперь имеющиеся близлежащие школы не могут принять всех детей. Такая же ситуация с детсадами.

Земельные участки в микрорайоне «Звезда» на тот момент находились в собственности министерства обороны. Ведомство отреагировало на просьбу Вячеслава Володина и передало землю муниципалитету.

Федеральный бюджет выделил 776,2 млн рублей на строительство школы и 123 млн рублей на детский сад. Планируется, что объекты будут готовы к концу 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU