Регоператор улучшил систему мониторинга качества коммунальной услуги

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-26T14:02:27+03:00

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Региональный оператор усовершенствовал систему активного мониторинга качества работы мусоровывозящих компаний. Разработаны новые графики плановых и внеплановых выездных проверок и новая методология оценки состояния контейнерных площадок. Продолжается контроль соблюдения графиков вывоза ТКО с помощью установленного на мусоровывозящей технике оборудования ГЛОНАСС и фотофиксация процесса вывоза мусора «до и после».

Собранные данные попадают в систему учета с указанием даты, времени съемки, ее геолокации. В случаях выявления нарушений стандартов качества коммунальной услуги сотрудники инспекционного отдела Регоператора проводят дополнительную проверку, по результатам которой мусоровывозящие компании привлекаются к ответственности в соответствии с заключенными договорами.

- В нашем обслуживании почти 10 тыс. контейнерных площадок и специалисты Регоператора ежедневно контролируют качество оказания коммунальной услуги. Благодаря выстроенной системе мониторинга выявляются проблемные точки, и затем недоработки со стороны мусоровывозящих компаний устраняются. Новые графики проверок позволят нам оперативнее на них реагировать, — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Выстроенная АО «Управление отходами» коммунальная инфраструктура является неотъемлемой частью территориальной схемы Саратовской области. Ее соблюдение позволило обеспечить перенаправление на безопасное захоронение и обработку всего вновь образуемого объема коммунальных отходов в левобережных и ряда правобережных районах области.

ИСТОЧНИК KP.RU