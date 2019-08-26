2019-08-26T14:00:08+03:00
Происшествия

Житель Ртищева не смог прикинуться пассажиром и не пойти под суд

Мужчине назначили наказание за нетрезвую езду
Дарья Вострикова
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Суд признал 36-летнего жителя Ртищева виновным в пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 8 марта мужчина, будучи ранее подвергнутым наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль подшофе.

Его «Ниву» остановили на Железнодорожной улице, водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование.

В зале суда лихач пытался запутать суд, говоря, что он был на пассажирском сидении, звал свидетелей, которые давали ложные показания.

Несмотря на все уловки, мужчине назначили приговор — 400 часов обязательных работ и лишение прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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