Житель Ртищева не смог прикинуться пассажиром и не пойти под суд

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-26T14:00:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 36-летнего жителя Ртищева виновным в пьяной езде.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 8 марта мужчина, будучи ранее подвергнутым наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль подшофе.

Его «Ниву» остановили на Железнодорожной улице, водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование.

В зале суда лихач пытался запутать суд, говоря, что он был на пассажирском сидении, звал свидетелей, которые давали ложные показания.

Несмотря на все уловки, мужчине назначили приговор — 400 часов обязательных работ и лишение прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU