Житель Ртищева не смог прикинуться пассажиром и не пойти под суд
Мужчине назначили наказание за нетрезвую езду
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Суд признал 36-летнего жителя Ртищева виновным в пьяной езде.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 8 марта мужчина, будучи ранее подвергнутым наказанию за пьяную езду, вновь сел за руль подшофе.
Его «Ниву» остановили на Железнодорожной улице, водитель не захотел проходить медицинское освидетельствование.
В зале суда лихач пытался запутать суд, говоря, что он был на пассажирском сидении, звал свидетелей, которые давали ложные показания.
Несмотря на все уловки, мужчине назначили приговор — 400 часов обязательных работ и лишение прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU