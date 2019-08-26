Стали известны самые злостные должники среди УК Саратова, Балакова и Энгельса

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-26T13:28:21+03:00

В общей сложности они задолжали почти 3 млрд рублей

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Составлен антирейтинг управляющих организация Саратова, Энгельса и Балакова.

Как сообщили «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», общая задолженность за тепло самых крупных неплательщиков составила 2,9 млрд рублей.

В Саратове больше всего задолжали:

- АТСЖ Ленинского района — 321,7 млн рублей,

- ООО «Прогресс» — 107,6 млн рублей,

- ООО УК «Восход» — 64,1 млн рублей,

- ООО УК «Волжская ЖЭК — 50,5 млн рублей.

В Энгельсе антирейтинг выглядит так:

- ООО «Строитель-2008» — 21,4 млн рублей,

- ООО «Домашний уют» — 16,7 млн рублей,

- ООО «Коммунал-Сервис» — 13,7 млн рублей,

- ООО «Кронверк Риэлт» — 11,5 млн рублей.

Больше других управляющих организаций Балакова за тепло должны:

- ООО «Содружество – Балаково» — 21,8 млн рублей,

- ООО «УК Синергия» — 10,4 млн рублей,

- ООО Управляющая компания «Жилищно-эксплуатационная компания» — 3,2 млн рублей,

- ООО «РосСтройСервис» — 2,06 млн рублей.

Энергетики подчеркивают, что должникам грозят судебные иски. Например, за последние два года более 20 руководителей УК, ТСЖ И ЖСК стали фигурантами уголовных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU