Володин напомнил, что занятия детей в бассейне при школе должны быть бесплатными

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-26T13:38:57+03:00

Вячеслав Володин уверен, что занятия для детей на спортплощадках при школах должны быть бесплатными.

Он напомнил, что бюджет не выделял средства на строительство [видео]

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Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня посетил гимназию №89 в поселке Елшанка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Володин пообщался с учителями, молодыми педагогами и остался доволен тем, как работает новая пристройка, которая появилась при его поддержке.

Кроме того, он обратил внимание на доступность спортобъектов для детей.

Напомним, несколько лет назад, после обращения жителей, Вячеслав Володин помог со строительством физкультурного комплекса с бассейном.

Сегодня Володин при общении с директором гимназии №89 подчеркнул, что спортивные площадки и бассейн должны быть обязательно доступны, то есть бесплатны для детей.

- А не так, как у нас в некоторых городах и районах Саратовской области, — отметил он.

Вячеслав Володин напомнил, что проект благотворительный, бюджет не вкладывал в строительство бассейна средства, поэтому дети должны иметь возможность свободно посещать его до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU