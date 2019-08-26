2019-08-26T13:26:13+03:00
Общество

В Саратове прошел открытый кубок по морскому многоборью

В соревнованиях приняли участие экипажи из Самары и Пензы
Дарья Вострикова
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На Зеленом острове 24 августа прошел кубок Саратова по морскому многоборью в дисциплине «Ял-6 — парусная гонка», посвященный памяти отличника физической культуры и спорта, МС СССР и МСМК Михаила Фирсова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, на состязания приехали гости из Самары и Пензы, однако первые два места пьедестала заняли команды областного центра.

Отметим, что в этом году Федерация морского многоборья России приняла решения, что такие соревнования в 2020 году примут статус международных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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