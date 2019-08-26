Володин: Кто желает жить поближе к Москве — перебирайтесь в Елшанку

СЕГОДНЯ 12:44 2019-08-26T13:25:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Елшанка — это не окраина, а начало Саратова. Про это во время посещения гимназии №89 заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

- Вы — начало! И именно с вас начинается Саратов, — сказал он жителям поселка.

По словам Вячеслава Володина, Елшанка преображается. В частности, в этом должны сыграть роль педагоги. Во время общения с молодыми учителями спикер ГД призвал их любить свою профессию. Их задача — приложить силы и опыт, чтобы дети росли добрыми и отзывчивыми.

Гимназия №89 является драйвером развития Елшанки, уверен Володин. Он призвал всех, кто желает переехать поближе к Москве, выбрать местом жительства именно этот поселок.

Кроме того, председатель Госдумы высоко оценил работу мэра Саратова Михаила Исаева и заявил, что считает его своим единомышленником.

ИСТОЧНИК KP.RU