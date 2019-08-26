2019-08-26T13:21:30+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина не успел перебежать дорогу перед поездом

Пострадавший скончался
Дарья Вострикова
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Вчера, 25 августа, в 20:05 на 282-м км перегона Зоринский — Липовский грузовой поезд №2835 сбил насмерть мужчину.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, машинист сообщил, что гражданин пытался перебежать перед составом.

Он не реагировал на звуковые и световые сигналы и даже экстренное торможение не помогло избежать трагедии.

Следователи осмотрели место происшествия, провели опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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