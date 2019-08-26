В Саратове мужчина не успел перебежать дорогу перед поездом
Пострадавший скончался
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Вчера, 25 августа, в 20:05 на 282-м км перегона Зоринский — Липовский грузовой поезд №2835 сбил насмерть мужчину.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ, машинист сообщил, что гражданин пытался перебежать перед составом.
Он не реагировал на звуковые и световые сигналы и даже экстренное торможение не помогло избежать трагедии.
Следователи осмотрели место происшествия, провели опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU