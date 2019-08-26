Саратовские каратисты взяли девять медалей первенства России

СЕГОДНЯ 12:13 2019-08-26T13:17:44+03:00

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С 23 по 26 августа в Калининграде проходит первенство России по каратэ.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие 895 спортсменов из 60 регионов России.

Саратовские каратисты взяли девять медалей: три золотых, две серебряных и четыре бронзовых.

Отличился Ахмед Ахмедов, Никита Трунченков, Александра Мешкова, Даниил Семенов, Михаил Поимцев, Илья Савин, Кирилл Летунов, Владислав Буров и Анна Щербина.

ИСТОЧНИК KP.RU