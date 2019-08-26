Саратовские каратисты взяли девять медалей первенства России
Состязания прошли в Калининграде
Изменить размер текста:
С 23 по 26 августа в Калининграде проходит первенство России по каратэ.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимают участие 895 спортсменов из 60 регионов России.
Саратовские каратисты взяли девять медалей: три золотых, две серебряных и четыре бронзовых.
Отличился Ахмед Ахмедов, Никита Трунченков, Александра Мешкова, Даниил Семенов, Михаил Поимцев, Илья Савин, Кирилл Летунов, Владислав Буров и Анна Щербина.
ИСТОЧНИК KP.RU