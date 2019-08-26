Вячеславу Володину понравилась пристройка к гимназии №89 в Елшанке
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 26 августа, в рамках визита в Саратов посещает гимназию №89 в поселке Елшанка.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он осмотрел пристройку, которая позволила улучшить образовательный процесс, и остался доволен увиденным.
Напомним, при поддержке Володина, после того как к нему обратились учителя, было принято решение возвести пристройку на 400 мест. Тогда педработники сообщили председателю Госдумы, что дети вынуждены учиться в две смены, и мест на всех желающих не хватает. Теперь появились новые кабинеты, столовая на 500 мест и актовый зал на 600 человек. Корпуса связаны крытым переходом.
Вячеслав Володин осмотрел, в частности, столярную мастерскую гимназии. Преподаватели отметили, что получили долгожданное оборудование для кабинета. Володин высоко оценил обустройство мастерской и поблагодарил преподавателя.
Вячеславу Володину показали столярную мастерскую гимназии №89.
Кроме того, председателю Госдумы продемонстрировали фойе, где установлен стол для настольного футбола и аэрохоккея.
Нарекания у Володина вызвали пороги в переходе между корпусами школы. По его словам, это может привести к несчастным случаям.
Вячеслав Володин раскритиковал пороги в гимназии №89.
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ИСТОЧНИК KP.RU