2019-08-26T12:19:07+03:00
Общество

Вячеславу Володину понравилась пристройка к гимназии №89 в Елшанке

Спикер Госдумы похвалил столярную мастерскую с новым оборудованием [видео]
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин сегодня, 26 августа, в рамках визита в Саратов посещает гимназию №89 в поселке Елшанка.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он осмотрел пристройку, которая позволила улучшить образовательный процесс, и остался доволен увиденным.

Напомним, при поддержке Володина, после того как к нему обратились учителя, было принято решение возвести пристройку на 400 мест. Тогда педработники сообщили председателю Госдумы, что дети вынуждены учиться в две смены, и мест на всех желающих не хватает. Теперь появились новые кабинеты, столовая на 500 мест и актовый зал на 600 человек. Корпуса связаны крытым переходом.

Вячеслав Володин осмотрел, в частности, столярную мастерскую гимназии. Преподаватели отметили, что получили долгожданное оборудование для кабинета. Володин высоко оценил обустройство мастерской и поблагодарил преподавателя.

Вячеславу Володину показали столярную мастерскую гимназии №89.

Кроме того, председателю Госдумы продемонстрировали фойе, где установлен стол для настольного футбола и аэрохоккея.

Нарекания у Володина вызвали пороги в переходе между корпусами школы. По его словам, это может привести к несчастным случаям.

Вячеслав Володин раскритиковал пороги в гимназии №89.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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