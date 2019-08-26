Николай Панков: Любовь к нашей области Терешковой передал Гагарин

СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-26T11:55:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече первой женщины-космонавта Валентины Терешковой с летчиками Энгельсской авиабазы.

- Сегодня в Энгельсе проводит встречу Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт, депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Она проведет встречу с военными летчиками Энгельсской авиабазы. Она хорошо знакома с этой легендарной авиабазой. Как она сама рассказывала, эти знания и любовь ей передал Юрий Гагарин. С таким теплым чувством рассказывал о ней и о нашей области, угощал нашими яблоками. Она была знакома и с женским летным батальоном. Много воспоминаний, примеров из ее личной жизни, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU