Сельчанин под Саратовом получил три года условно за сломанную руку начальника ГИБДД

СЕГОДНЯ 11:54 2019-08-26T11:54:30+03:00

Он ответил насилием на предложение ДПСников пройти с ними

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В Базарно-Карабулакским районе Саратовской области осудили 23-летнего молодого человека. Его признали виновным в применении насилия к представителю власти при исполнении.

- Днем 27 октября 2018 года сотрудники ДПС начали погоню за пьяным водителем, который не останавливался добровольно. Правоохранители ехали за ним до села Адоевщина, где он живет. Нарушитель заехал на работу и бросил там свою машину, а сам пошел домой, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона.

Уже около жилища полицейские поймали его и сказали пройти с ними. Злоумышленник отказался и снова попытался уйти.

В ответ на это начальник ОГИБДД МО МВД РФ «Базарно-Карабулакский» попытался препроводить парня к служебному авто, а сельчанин схватил его руку и выкрутил ее, доведя до перелома.

После нападения на начальника он ногами ударил по ногам двух инспекторов и одному из них угрожал.

После этого парень понял, что натворил, и в середине января сбежал. Его объявили в федеральный розыск, а в мае он сам пришел к следователям.

Злоумышленник частично признал свою вину и возместил потерпевшему материальные затраты на лечение.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU