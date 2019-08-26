2019-08-26T11:33:20+03:00
Общество

В Елшанке может появиться ледовая арена

Вячеслав Володин пообщался с жителями поселка [фото]
Екатерина Семенова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил поселок Елшанка в Саратове, где в гимназии №89 он встретится с учителями.

Кроме того, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер ГД обратил внимание на ветхие дома, которые расположены рядом с учебным заведением. По словам Вячеслава Володина, на их месте, после расселения жителей, можно возвести ледовую арену.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Также Вячеслав Володин считает, что участковый полиции должен жить в непосредственной близости, чтобы знать проблемы жителей и иметь возможность оперативно их решать.

Глава Саратова Михаил Исаев поддержал идею о благоустройстве прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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