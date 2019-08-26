В Елшанке может появиться ледовая арена
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил поселок Елшанка в Саратове, где в гимназии №89 он встретится с учителями.
Кроме того, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер ГД обратил внимание на ветхие дома, которые расположены рядом с учебным заведением. По словам Вячеслава Володина, на их месте, после расселения жителей, можно возвести ледовую арену.
Фото Юлии Кековой
Также Вячеслав Володин считает, что участковый полиции должен жить в непосредственной близости, чтобы знать проблемы жителей и иметь возможность оперативно их решать.
Глава Саратова Михаил Исаев поддержал идею о благоустройстве прилегающей территории.
ИСТОЧНИК KP.RU