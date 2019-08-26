В Елшанке может появиться ледовая арена

СЕГОДНЯ 11:18 2019-08-26T11:33:20+03:00

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Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин посетил поселок Елшанка в Саратове, где в гимназии №89 он встретится с учителями.

Кроме того, как сообщил корреспондент «КП-Саратов», спикер ГД обратил внимание на ветхие дома, которые расположены рядом с учебным заведением. По словам Вячеслава Володина, на их месте, после расселения жителей, можно возвести ледовую арену.

Фото Юлии Кековой

Также Вячеслав Володин считает, что участковый полиции должен жить в непосредственной близости, чтобы знать проблемы жителей и иметь возможность оперативно их решать.

Глава Саратова Михаил Исаев поддержал идею о благоустройстве прилегающей территории.

ИСТОЧНИК KP.RU