В Саратовской области прошел фестиваль «Ершовские подсолнухи»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-08-26T11:18:07+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области в субботу, 24 августа, прошел фестиваль «Ершовские подсолнухи».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», мероприятие состоялось в оздоровительном лагере «Дельфин».

Фото Ольги Трушкиной

- Впервые проводим такое мероприятие на ершовской земле, — рассказала режиссер массовых представлений районного Дома культуры Лариса Жданова. — Планируем развивать сельский аграрный туризм.

В программе фестиваля: посещение подворий, выполненных в определенном стиле, концерты, выставки и различные конкурсы, например, дефиле женщин в костюмах подсолнухов. Также гостям показали различные чучела, а барды спели песни у костра.

Фото Ольги Трушкиной

На фестиваль «Ершовские подсолнухи», кроме местных жителей и участников, прибыли гости из Саратова и левобережных районов: Новоузенского, Федоровского, Краснопартизанского, Дергачевского и других.

ИСТОЧНИК KP.RU