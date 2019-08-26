Валерий Радаев отметил рост зарплат учителей
В гимназии №89 Саратова глава региона Валерий Радаев встретился с педагогическими работниками.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он предложил учителям подискутировать на тему, как они пришли в профессию. При этом губернатор отметил главную проблему — старение педагогического состава.
В своем выступлении он затронул тему заработной платы учителей.
- В Саратовской области мы создали около 5 тыс. рабочих мест вашей профессии. До сегодняшнего дня ставка молодого специалиста была всего 14 тыс. рублей. Сейчас денежная составляющая значительно возросла, — отметил глава региона.
Кроме того, Валерий Радаев остановился на теме развития инфраструктуры. По его словам, необходимо отремонтировать около 1,5 тыс. км дорог.
- До школы же нужно добираться. Это тоже входит в комплексное развитие территории — подчеркнул губернатор.
ИСТОЧНИК KP.RU