Валерий Радаев отметил рост зарплат учителей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-26T11:05:07+03:00

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В гимназии №89 Саратова глава региона Валерий Радаев встретился с педагогическими работниками.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», он предложил учителям подискутировать на тему, как они пришли в профессию. При этом губернатор отметил главную проблему — старение педагогического состава.

В своем выступлении он затронул тему заработной платы учителей.

- В Саратовской области мы создали около 5 тыс. рабочих мест вашей профессии. До сегодняшнего дня ставка молодого специалиста была всего 14 тыс. рублей. Сейчас денежная составляющая значительно возросла, — отметил глава региона.

Кроме того, Валерий Радаев остановился на теме развития инфраструктуры. По его словам, необходимо отремонтировать около 1,5 тыс. км дорог.

- До школы же нужно добираться. Это тоже входит в комплексное развитие территории — подчеркнул губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU