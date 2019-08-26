2019-08-26T11:04:13+03:00
Общество

Холода накроют Саратовскую область в последнюю неделю лета

Температура будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы
Ольга Симонова
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В Гидрометцентре Саратовской области с 27 по 31 августа предсказали холода в регионе.

- Температура будет на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Так, ночью будет 8-13 градусов, а днем — от 17, — сообщила «КП-Саратов» синоптик первой категории Лариса Васильева.

Также ожидается небольшой умеренный дождь, гроза. Ветер подует со скоростью 6-11 м/с и порывами 12-17 м/с.

В среду будет значительное похолодание и сильный ветер северо-западного направления, дующий со скоростью 12-17 м/с, а при порывах — 15-20 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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