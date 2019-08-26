В Саратове 170 улиц не имеют названия, у 200 домов отсутствуют номера

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-26T10:50:56+03:00

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С 12 августа в Саратовской области работают регистраторы Саратовстата. До 10 сентября они должны будут сверять наличие домов на схематических планах с реальным положением дел на местности. Эта сверка должна завершиться до 10 сентября и необходима для Всероссийской переписи населения в октябре 2020 года.

Регистраторы столкнулись с отсутствием на домах номеров, особенно в частном секторе. Не досчитались более 3 тыс. табличек в Балаковском районе, около 2 тыс. — в Татищевском, более 1,7 тыс. — в Энгельсском и т. д. В Саратове выявлено отсутствие более 300 табличек. В частности, 170 улиц в городе не имеют таблиц с названиями, а почти у 200 домов нет номеров.

Дворы многоэтажных домов обнесены заборами, вход на территорию затруднен. В частных домовладениях приходится иметь дело с собаками, которых хозяева не держат на привязи.

Напоминаем, что всего в Саратовской области сейчас работает 731 регистратор, 83 из них — в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU