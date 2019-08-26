Кира Степанова завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио
По результатам чемпионата мира по гребле
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В Венгрии завершили чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, на котором Кира Степанова выиграла лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.
В состязаниях приняли участие около 1,5 тыс. спортсменов из 80 стран мира.
В составе сборной команды России байдарочница из Энгельса вместе с Кристиной Ковнир, Анастасией Долговой и Анастасией Панченко заняли девятое место в финале на дистанции 500 метров. По этим итогам Кира Степанова получила пропуск на Олимпийские игры.
ИСТОЧНИК KP.RU