2019-08-26T09:59:21+03:00
Общество

Кира Степанова завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио

По результатам чемпионата мира по гребле
Дарья Вострикова
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В Венгрии завершили чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, на котором Кира Степанова выиграла лицензию на участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

В состязаниях приняли участие около 1,5 тыс. спортсменов из 80 стран мира.

В составе сборной команды России байдарочница из Энгельса вместе с Кристиной Ковнир, Анастасией Долговой и Анастасией Панченко заняли девятое место в финале на дистанции 500 метров. По этим итогам Кира Степанова получила пропуск на Олимпийские игры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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