В Саратове ремонтируют улицу Генерала Захарова
Продолжаются работы на Огородной
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Сегодня, 26 августа, в Саратове запланировано закончить асфальтировать улицу имени Генерала Захарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, уложено 6 тыс. кв. м из запланированных 7 нового покрытия.
Кроме того, на участке Огородной улицы (от Усиевича до Соликамской) заменено 15,1 тыс. кв. м проезжей части, всего здесь сделают более 16 тыс. кв. м.
Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU