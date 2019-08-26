2019-08-26T09:55:55+03:00
Общество

В Саратове ремонтируют улицу Генерала Захарова

Продолжаются работы на Огородной
Дарья Вострикова
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Сегодня, 26 августа, в Саратове запланировано закончить асфальтировать улицу имени Генерала Захарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, уложено 6 тыс. кв. м из запланированных 7 нового покрытия.

Кроме того, на участке Огородной улицы (от Усиевича до Соликамской) заменено 15,1 тыс. кв. м проезжей части, всего здесь сделают более 16 тыс. кв. м.

Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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