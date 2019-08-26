Схема движения транспорта в Саратове изменится из-за чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-26T09:54:09+03:00

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В Саратове 11 сентября, во время проведения чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, автобусы и маршрутки будут ходить по измененному пути.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, поскольку улицу Московская от Горького до Радищева закроют, автобусы №№2Д, 3, 11, 33, 97 будут осуществлять объезд по следующей схеме: Московская — Горького — Кутякова — Радищева — Московская и далее по схеме движения.

В обратном направлении «одиннадцатые» будут проезжать остановки Московская — Радищева — Кутякова — Вольская — Московская и далее.

«Тройки» будут ехать до железнодорожного вокзала по Радищева — Кутякова — Вольская — Советская — Чапаева и т. д.

Поскольку улицу Радищева также перекроют, маршруты №№8А и 97 будут осуществлять объезд по схеме: Радищева — Кутякова — Вольская — Советская — Чапаева и далее. Общественный транспорт №52 сократят до Радищева — Кутякова, после чего он будет разворачиваться и ехать по привычной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU