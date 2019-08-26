2019-08-26T09:32:19+03:00
Общество

Дефицит мужчин в России продолжится в ближайшие 17 лет

Ситуация не коснется только Чукотки
Дарья Вострикова
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В России спустя 17 лет ожидается дефицит мужчин.

Об этом сообщает «РИА Новости», согласно прогнозу Росстата.

Как отмечают аналитики, сейчас на 1 тыс. мужчин приходится 1 154 женщины, а к 2036 году это соотношение достигнет показателя 1000:1128.

Дефицит сильного пола ожидается во всех регионах России, кроме Чукотки, где на 1 тыс. мужчин приходится лишь 956 женщин, а к 2036 году их останется всего 813.

Аналитики предполагают, что к 2031 году на Камчатке также будет не хватать мужчин.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за высокой смертности. Изначально детей обоих полов рождается практически одинаково, но к 20-25 годам ряды мужчин начинают редеть, и далее показатель только усугубляется.

То есть к 60 годам на одного мужчину приходится уже две женщины.

Ученые считают, сообщает «РИА Новости», что из-за этой тенденции общество перейдет от семьи традиционного типа к партнерской — в которой у супругов есть одинаковое количество прав и влияния на принятие решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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