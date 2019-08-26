Под Вольском участковый застрелил пьяного мужчину с ножом

СЕГОДНЯ 09:09 2019-08-26T09:25:23+03:00

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В поселке Сенной Вольского района Саратовской области сотрудник полиции застрелил человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ЧП случилось 25 августа.

По предварительной информации, 30-летний мужчина, вышедший из мест лишения свободы, привел в гости двух приятелей. Во время распития спиртного гражданин устроил дебош, что вынудило его жену позвонить в полицию.

Участковый прибыл по вызову и обнаружил агрессивного хозяина дома. Мужчина схватил нож и стал угрожать оружием на глазах свидетелей, в том числе соседей. Когда он попытался ранить полицейского, тот предупредил, а потом выстрелил.

Раненый дебошир забежал в квартиру. Правоохранитель вызвал медиков, но по пути в больницу мужчина скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства ЧП, проводится опрос очевидцев.

ГУ МВД России по Саратовской области по факту применения оружия сотрудником полиции организовало проверку, по результатам которой будет дана оценка его действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU