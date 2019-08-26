Вячеслав Володин встретится с жителями Саратова
Сегодня председатель Госдумы работает в нашем регионе
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В Саратовской области сегодня, 26 августа, работает председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
Как сообщила группа сторонников Володина на странице volodin.saratov в соцсети Instagram, запланированы встречи с жителями и посещение строительных площадок.
По предварительной информации, Вячеслав Володин посетит несколько школ в Саратове, а также проведет августовский педсовет.
ИСТОЧНИК KP.RU