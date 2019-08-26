Полиция нашла труп пропавшего без вести мужчины в доме на Васильковской
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства пропавшего без вести мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летний гражданин пропал в ночь на 19 августа.
Мать потерпевшего 20 августа обратилась в полицию. По словам женщины, ее сын отправился на день рождения к другу, но после этого она его больше не видела. А по телефону отвечали другие люди.
Сотрудники полиции 23 августа посетили квартиру в доме на улице Васильковская, где мог находиться пропавший. Так как дверь никто не открывал, стражи порядка заглянули в окно и увидели лежащего на полу человека.
После этого на место были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Оказалось, что в коридоре лежит прикрытый одеялом труп с ножом в спине. Гибель наступила от повреждения легкого и сильной потери крови.
Впоследствии заявительница опознала в нем своего пропавшего сына.
ИСТОЧНИК KP.RU