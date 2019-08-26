Полиция нашла труп пропавшего без вести мужчины в доме на Васильковской

СЕГОДНЯ 08:30 2019-08-26T08:39:19+03:00

Гражданин ушел на день рождения к другу и погиб

Изменить размер текста: A A

В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства пропавшего без вести мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, 36-летний гражданин пропал в ночь на 19 августа.

Мать потерпевшего 20 августа обратилась в полицию. По словам женщины, ее сын отправился на день рождения к другу, но после этого она его больше не видела. А по телефону отвечали другие люди.

Сотрудники полиции 23 августа посетили квартиру в доме на улице Васильковская, где мог находиться пропавший. Так как дверь никто не открывал, стражи порядка заглянули в окно и увидели лежащего на полу человека.

После этого на место были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Оказалось, что в коридоре лежит прикрытый одеялом труп с ножом в спине. Гибель наступила от повреждения легкого и сильной потери крови.

Впоследствии заявительница опознала в нем своего пропавшего сына.

ИСТОЧНИК KP.RU