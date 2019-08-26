В Хвалынске автотранспортное предприятие выпустило в рейс неисправный автобус
Механика предприятия и водителя привлекли к административной ответственности
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В Хвалынске во время прокурорской проверки совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» выявили нарушения при перевозках в общественном транспорте.
- Должностные лица АО «Хвалынское автотранспортное предприятие» выпустили на линию автобус с технической неисправностью — у него на шипах были боковые порезы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.
За это нарушение к административной ответственности привлекли механика предприятия и водителя автобуса.
А генеральный директор получил от прокуратуры представление.
ИСТОЧНИК KP.RU