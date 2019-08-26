В Хвалынске автотранспортное предприятие выпустило в рейс неисправный автобус

СЕГОДНЯ 08:29 2019-08-26T08:29:57+03:00

Механика предприятия и водителя привлекли к административной ответственности

Изменить размер текста: A A

В Хвалынске во время прокурорской проверки совместно с ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» выявили нарушения при перевозках в общественном транспорте.

- Должностные лица АО «Хвалынское автотранспортное предприятие» выпустили на линию автобус с технической неисправностью — у него на шипах были боковые порезы, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

За это нарушение к административной ответственности привлекли механика предприятия и водителя автобуса.

А генеральный директор получил от прокуратуры представление.

ИСТОЧНИК KP.RU