Прокуратура предупредила об опасности срыва отопсезона в Саратове
На бесхозяйных теплосетях выявлены течи
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В Саратове прокуратура выявила бесхозяйные тепловые сети.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по состоянию на 23 августа, в городе более 50 бесхозяйных участков коммунальных сетей горячего водоснабжения и отопления, где имеются течи.
Указанные участки не входят в зону ответственности Саратовского филиала «Т Плюс», а МУП «ГАРС-05» не проводит ремонтно-восстановительных работ. Это приводит к нарушениям в горячем водоснабжении граждан и может сорвать отопсезон 2019-2020 годов.
Прокуратура направила представление главе Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU