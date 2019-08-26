2019-08-26T08:32:33+03:00
Общество

Прокуратура предупредила об опасности срыва отопсезона в Саратове

На бесхозяйных теплосетях выявлены течи
Екатерина Семенова
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В Саратове прокуратура выявила бесхозяйные тепловые сети.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, по состоянию на 23 августа, в городе более 50 бесхозяйных участков коммунальных сетей горячего водоснабжения и отопления, где имеются течи.

Указанные участки не входят в зону ответственности Саратовского филиала «Т Плюс», а МУП «ГАРС-05» не проводит ремонтно-восстановительных работ. Это приводит к нарушениям в горячем водоснабжении граждан и может сорвать отопсезон 2019-2020 годов.

Прокуратура направила представление главе Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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