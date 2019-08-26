Москвичка зарезала флиртовавшего с ней жителя Балакова
В Балакове Саратовской области вынесен приговор 29-летней жительнице Москвы.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в убийстве.
Вечером 10 февраля двое мужчин, 25 и 30 лет, работники местной автомойки, направились в гости к младшему из них, чтобы устроить застолье. В тот момент в квартире находилась 29-летняя сожительница молодого человека, которая несколько дней назад переехала из Москвы.
Женщина высказала недовольство предстоящей пьянкой, но мужчины сумели ее убедить присоединиться. Однако та продолжала ругаться, и ее гнев не усмирил даже флирт со стороны гостя. Москвичка наоборот разъярилась сильнее и ударила 30-летнего гражданина ножом.
Несколько ран в животе и спине убили гостя на месте.
После этого женщина собрала вещи и уехала из Саратовской области. А ее сожитель сообщил в полицию о преступлении.
Злоумышленницу удалось задержать в Москве.
Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU