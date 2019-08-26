2019-08-26T08:15:32+03:00
Происшествия

Москвичка зарезала флиртовавшего с ней жителя Балакова

Женщине дали восемь лет
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Балакове Саратовской области вынесен приговор 29-летней жительнице Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в убийстве.

Вечером 10 февраля двое мужчин, 25 и 30 лет, работники местной автомойки, направились в гости к младшему из них, чтобы устроить застолье. В тот момент в квартире находилась 29-летняя сожительница молодого человека, которая несколько дней назад переехала из Москвы.

Женщина высказала недовольство предстоящей пьянкой, но мужчины сумели ее убедить присоединиться. Однако та продолжала ругаться, и ее гнев не усмирил даже флирт со стороны гостя. Москвичка наоборот разъярилась сильнее и ударила 30-летнего гражданина ножом.

Несколько ран в животе и спине убили гостя на месте.

После этого женщина собрала вещи и уехала из Саратовской области. А ее сожитель сообщил в полицию о преступлении.

Злоумышленницу удалось задержать в Москве.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ртищевском районе перезахоронят останки ветерана, погибшего в годы ВОВ
Валерий Радаев отметил рост зарплат учителей
Саратовец оставил жителя Екатеринбурга без 9 тыс. рублей
Холода накроют Саратовскую область в последнюю неделю лета
Вахтовик из Балтая забил сожительницу из ревности
В Саратове 170 улиц не имеют названия, у 200 домов отсутствуют номера
Под Калининском водитель трактора пострадал в столкновении с Lada Granta
Кира Степанова завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио
В Саратове ремонтируют улицу Генерала Захарова
Схема движения транспорта в Саратове изменится из-за чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту
Дефицит мужчин в России продолжится в ближайшие 17 лет
Под Вольском участковый застрелил пьяного мужчину с ножом
Вячеслав Володин встретится с жителями Саратова
В Энгельсе рецидивист подобрал ключи от дачи ради кражи инструментов