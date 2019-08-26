Москвичка зарезала флиртовавшего с ней жителя Балакова

СЕГОДНЯ 07:46 2019-08-26T08:15:32+03:00

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В Балакове Саратовской области вынесен приговор 29-летней жительнице Москвы.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, ее признали виновной в убийстве.

Вечером 10 февраля двое мужчин, 25 и 30 лет, работники местной автомойки, направились в гости к младшему из них, чтобы устроить застолье. В тот момент в квартире находилась 29-летняя сожительница молодого человека, которая несколько дней назад переехала из Москвы.

Женщина высказала недовольство предстоящей пьянкой, но мужчины сумели ее убедить присоединиться. Однако та продолжала ругаться, и ее гнев не усмирил даже флирт со стороны гостя. Москвичка наоборот разъярилась сильнее и ударила 30-летнего гражданина ножом.

Несколько ран в животе и спине убили гостя на месте.

После этого женщина собрала вещи и уехала из Саратовской области. А ее сожитель сообщил в полицию о преступлении.

Злоумышленницу удалось задержать в Москве.

Суд приговорил женщину к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU