Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину Валерию Радаеву

СЕГОДНЯ 20:40 2019-08-25T20:41:14+03:00

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Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», картина представляет собой коллаж, созданный детьми, которые в этом году посетили этюды.

- Коллаж – это слова благодарности за то, что этюды в этом году длились не одну, а две недели. Мы получили много положительных эмоций, успели влюбиться в Хвалынск и постарались вместить в работу все наши эмоции. Надеемся, холодными вечерами вы будете вспоминать наши летние этюды, – заявили участники, подарив полотно Валерию Радаеву.

Губернатор пообещал, что картина будет вывешена в его приемной, чтобы ее могли увидеть и оценить все посетители.

ИСТОЧНИК KP.RU