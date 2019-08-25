Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину Валерию Радаеву
Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.
Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», картина представляет собой коллаж, созданный детьми, которые в этом году посетили этюды.
- Коллаж – это слова благодарности за то, что этюды в этом году длились не одну, а две недели. Мы получили много положительных эмоций, успели влюбиться в Хвалынск и постарались вместить в работу все наши эмоции. Надеемся, холодными вечерами вы будете вспоминать наши летние этюды, – заявили участники, подарив полотно Валерию Радаеву.
.Фото: Марина Новопашина
Губернатор пообещал, что картина будет вывешена в его приемной, чтобы ее могли увидеть и оценить все посетители.
ИСТОЧНИК KP.RU