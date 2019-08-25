2019-08-25T20:41:14+03:00
Общество

Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину Валерию Радаеву

Коллаж будет вывешен в приемной губернатора
Марина Новопашина
Поделиться:
Валерию Радаеву подарили коллаж с Хвалынских этюдовВалерию Радаеву подарили коллаж с Хвалынских этюдовФото: Марина Новопашина
Изменить размер текста:

Юные участники Хвалынских этюдов подарили картину губернатору Саратовской области Валерию Радаеву.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», картина представляет собой коллаж, созданный детьми, которые в этом году посетили этюды.

- Коллаж – это слова благодарности за то, что этюды в этом году длились не одну, а две недели. Мы получили много положительных эмоций, успели влюбиться в Хвалынск и постарались вместить в работу все наши эмоции. Надеемся, холодными вечерами вы будете вспоминать наши летние этюды, – заявили участники, подарив полотно Валерию Радаеву.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

Губернатор пообещал, что картина будет вывешена в его приемной, чтобы ее могли увидеть и оценить все посетители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24