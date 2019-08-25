В Саратове пропал мужчина в очках и с залысиной

СЕГОДНЯ 15:49 2019-08-25T15:49:35+03:00

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В Саратове пропал без вести 38-летния Ильдар Баталов.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», поиск мужчины ведется с 16 августа.

Известно, что на момент пропажи Ильдар Баталов был одет в голубую с черными полосами футболку, черную тканевую куртку с капюшоном, брюки цвета хаки и черные кроссовки.

На вид Ильдар Баталов роста 170 см, у него среднее телосложение, темно-русые волосы с лобной залысиной, карие глаза. Мужчина носит очки.

Пропавший мужчина дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU