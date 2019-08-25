В Хвалынске ожидается открытие модельной библиотеки в рамках нацпроекта «Культура»
В Хвалынске Саратовской области 24 августа состоялся пресс-тур, участники которого побывали в межпоселенческой центральной библиотеке имени С.С. Наровчатова.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры области, реконструкция библиотеки ведется в рамках нацпроекта «Культура».
Хвалынская межпоселенческая центральная библиотека им. Наровчатова стала одним из победителей Всероссийского конкурса на создание в 2019 году муниципальных модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура».
В некоторых залах ремонт близится к завершению, поэтому вскоре библиотека сможет принять читателей.
- После преобразования библиотеки у наших читателей появится возможность быстрого и комфортного получения печатной и электронной информации, будет сформирована современная площадка образования и творческого развития, место встреч и общения, – отметила Наталья Рашитова, директор библиотеки. По ее словам, пять млн рублей в рамках финансирования из федерального бюджета направлены на создание современного библиотечного пространства и пополнение книжного фонда.
- Наши юные читатели получат доступ к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека», – рассказала Наталья Рашитова.
Отметим, что библиотека продолжает работать, несмотря на ремонтные работы. Например, школьники могут взять книги, которые им необходимо прочитать за лето. Также юные жители Хвалынска в библиотеке смогли получить необходимые материалы, которые пригодились им для прохождения квеста в рамках 4-го межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина».
Модельная библиотека – это новый подход, который совмещает в себе высокотехнологичные элементы и классическую библиотечную среду, что делает ее привлекательной для чтения, общения и отдыха всех поколений.
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Работы по созданию зала идут в рамках нацпроекта «Культура»
ИСТОЧНИК KP.RU