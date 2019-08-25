Команда «СГАУ-Саратов» завоевала первый трофей сезона

СЕГОДНЯ 11:41 2019-08-25T11:41:48+03:00

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Состоялся финальный матч между командами «СГАУ-Саратов» и «Пермскими медведями».

Матч предвещал стать настоящим украшением турнира, ведь встречались действительно равные по силам клубы.

В начале матча инициативу захватили саратовцы, стартовый рывок которых 4:1 можно было расценивать, как заявку на победу. Не снижая натиска на ворота соперника «аграрии»" увеличивают отрыв 9:5, чему способствовали сейвы Евгения Лысакова, занявшего место в воротах с первых минут матча. Но постепенно «медведи» смогли вернуться в игру и немного сократить отставание в счёте 13:10 и тренерский штаб «жёлто-зелёных» берёт тайм аут. На перерыв команды ушли при преимуществе те же три мяча 16:13 в пользу СГАУ-Саратов.

Второй тайм начался и вовсе под флагом «Пермских медведей». Сначала пермякам удалось сократить отставание до минимума, а к середине тайма и сравнять счёт. Затем настал момент, в котором как обычно говорят знатоки спорта «закаляются команды». «Пермские медведи» в первый раз в матче вышли вперёд в счёте 24:26. Но тут игроки нашей команды, что называется «собрали волю в кулак» и забросили пять мячей подряд в ворота соперников. 29:26 - это был настоящий удар для «медведей», после которого для того чтобы отыграться у них не хватило ни сил, ни времени. А после того, как за 30 секунд до конца матча Ян Ковалёв заработал 2 минутное удаление для соперника и семиметровый бросок, реализованный Владиславом Размаевым (32:30) окончательно стало ясно, что обладателями кубка станут саратовцы. Итог матча 32:31, и игроки «СГАУ-Саратов» на год становятся обладателями «Кубка памяти ЗТР Лаврова В.Г.».

СГАУ-Саратов:

Лысаков – 10 сейвов, Третынко – 4 сейва.

Бубен – 2, Размаев – 9, Шарков – 7, Беляев – 1, Ухваркин – 2, Трофимец – 4, Болотин – 4, Рыжков – 2, Ковалёв – 1.

Лучшим игроком турнира признан разыгрывающий «СГАУ-Саратов» Александр Измайлов.

Лучшим бомбардиром турнира стал левый крайний «СГАУ-Саратов» Михаил Шарков, забросивший в пяти играх 36 мячей.

Бомбардиры «СГАУ-Саратов» на турнире в Будённовске:

Шарков – 36,

Размаев – 29,

Трофимец – 26,

Ухваркин - 18,

Беляев – 12,

Бубен – 12,

Ковалев – 7,

Рыжков – 9,

Болотин – 6,

Измайлов – 4,

Подберёзный – 1.

Старт чемпионата Суперлиги-Пари матч намечен на 1 сентября. В этот день «СГАУ-Саратов» на паркете ФОК «Юбилейный» принимает краснодарский «СКИФ». Начало матча в 13-00.

ИСТОЧНИК KP.RU