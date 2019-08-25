2019-08-25T11:12:05+03:00
Общество

Исаев поручил соблюдать график работ по строительству спортплощадки на школе №84

Глава Саратова пообещал следить за качеством
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев посетил Заводской район, где ознакомился с ходом работ в школе №84.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», там идет подготовка под строительство спортплощадки, которая появится при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Также Михаил Исаев осмотрел ход работ на стадионе «Волга» и строительство двух детских садов, которое ведется в рамках нацпроектов.

- Напомнил подрядчикам о необходимости соблюдения графиков и спросе за качество работ, – написал мэр в своем Instagram.

Также он побывал во дворе дома №5 на 7-м Динамовском проезде, жители которого ранее жаловались на недоделки на детской площадке.

- Увидел, что ребятишки играют с удовольствием на площадке, – отметил Исаев, который давал поручение разобраться с недочетами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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