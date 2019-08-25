Исаев поручил соблюдать график работ по строительству спортплощадки на школе №84
Глава Саратова Михаил Исаев посетил Заводской район, где ознакомился с ходом работ в школе №84.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», там идет подготовка под строительство спортплощадки, которая появится при поддержке председателя Государственной думы Вячеслава Володина.
Также Михаил Исаев осмотрел ход работ на стадионе «Волга» и строительство двух детских садов, которое ведется в рамках нацпроектов.
- Напомнил подрядчикам о необходимости соблюдения графиков и спросе за качество работ, – написал мэр в своем Instagram.
Также он побывал во дворе дома №5 на 7-м Динамовском проезде, жители которого ранее жаловались на недоделки на детской площадке.
- Увидел, что ребятишки играют с удовольствием на площадке, – отметил Исаев, который давал поручение разобраться с недочетами.
ИСТОЧНИК KP.RU