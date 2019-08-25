В столкновении двух иномарок под Саратовом пострадал подросток
Он был госпитализирован
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На 317-м километре трассы Саратов – Волгоград столкнулись Great Wall SUV и Toyota Camry.
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла возле поворота на поселок Соколовый, на пересечении объездной дороги и Песчано-Уметского тракта.
Пострадал 17-летний пассажир из автомобиля Toyota. Пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу.
На месте работают областные спасатели, пожарные, врачи «скорой помощи».
Вчера, 24 августа, практически на том же месте произошло столкновение трех грузовиков.
ИСТОЧНИК KP.RU