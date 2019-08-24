Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича

СЕГОДНЯ 19:34 2019-08-24T19:35:30+03:00

По словам спасенных, двое их товарищей погибли сразу после опрокидывания лодки

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В Балаковском районе спасатели достали из воды живых рыбаков с перевернувшейся лодки.

Напомним, судно с четырьмя мужчинами опрокинулось сегодня днем, 24 августа, в районе ГЭС.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, на перепускном шлюзе СГЭС нашли двух выживших рыбаков: 44-летнего гражданина Эстонии и 48-летнего москвича.

Начальник Балаковской ПСС Сергей Чехляев спустился за пострадавшими и поднял их. После их передали «скорой» для госпитализации.

Сергей Чехляев. Фото облспаса

По предварительным данным, они спаслись, зацепившись за металлический канат внутри шлюза.

По словам мужчин, двое их приятелей-рыбаков погибли сразу же после опрокидывания лодки. Их ищут.

На месте работают спасатели и водолазы облспаса, Балаковской, Вольской, Марксовской и центральной ПСС, следователи, «скорая помощь».

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU