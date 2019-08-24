Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича
В Балаковском районе спасатели достали из воды живых рыбаков с перевернувшейся лодки.
Напомним, судно с четырьмя мужчинами опрокинулось сегодня днем, 24 августа, в районе ГЭС.
Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, на перепускном шлюзе СГЭС нашли двух выживших рыбаков: 44-летнего гражданина Эстонии и 48-летнего москвича.
Начальник Балаковской ПСС Сергей Чехляев спустился за пострадавшими и поднял их. После их передали «скорой» для госпитализации.
Сергей Чехляев. Фото облспаса
По предварительным данным, они спаслись, зацепившись за металлический канат внутри шлюза.
По словам мужчин, двое их приятелей-рыбаков погибли сразу же после опрокидывания лодки. Их ищут.
На месте работают спасатели и водолазы облспаса, Балаковской, Вольской, Марксовской и центральной ПСС, следователи, «скорая помощь».
Фото облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU