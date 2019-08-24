2019-08-24T19:35:30+03:00
Происшествия

Начальник балаковских спасателей достал из воды иностранца и москвича

По словам спасенных, двое их товарищей погибли сразу после опрокидывания лодки
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В Балаковском районе спасатели достали из воды живых рыбаков с перевернувшейся лодки.

Напомним, судно с четырьмя мужчинами опрокинулось сегодня днем, 24 августа, в районе ГЭС.

Как сообщили «КП-Саратов» в облспасе, на перепускном шлюзе СГЭС нашли двух выживших рыбаков: 44-летнего гражданина Эстонии и 48-летнего москвича.

Начальник Балаковской ПСС Сергей Чехляев спустился за пострадавшими и поднял их. После их передали «скорой» для госпитализации.

Сергей Чехляев. Фото облспаса

Сергей Чехляев. Фото облспаса

По предварительным данным, они спаслись, зацепившись за металлический канат внутри шлюза.

По словам мужчин, двое их приятелей-рыбаков погибли сразу же после опрокидывания лодки. Их ищут.

На месте работают спасатели и водолазы облспаса, Балаковской, Вольской, Марксовской и центральной ПСС, следователи, «скорая помощь».

Фото облспаса

Фото облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU

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