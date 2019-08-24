2019-08-24T17:32:55+03:00
Общество

Губернатор Саратовской области побывал на открытии «Беседки Даниила Хармса»

Это уже не первый арт-объект в Хвалынске, в 2017-м там появился «Красный конь»
Ольга Симонова
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«Беседка Даниила Хармса»«Беседка Даниила Хармса»Фото: Марина Новопашина
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Сегодня, 24 августа, в Хвалынске открыли арт-объект «Беседка Даниила Хармса». Это состоялось в рамках празднования 100-летия Хвалынского краеведческого музея. Также сейчас в Хвалынске проходит фестиваль творчества «Хвалынские этюды Петрова-Водкина».

На открытии присутствовали: губернатор Саратовской области Валерий Радаев, министр культуры региона Татьяна Гаранина, депутат облдумы Юлия Литневская и другие.

. Фото: Марина Новопашина

.Фото: Марина Новопашина

- Два года назад мы установили первый объект с Иваном Демидовым (председатель президиума фонда современного искусства — прим. ред) — «Красный конь», который посвящен вашему земляку, великому живописцу Кузьме Петрову-Водкину. И вот сегодня мы открываем очередной арт-объект, это уже стало традицией, — сказал главный архитектор арт-объекта Алексей Комов.

Он также добавил, что, к сожалению, Иван Демидов не присутствует по форс-мажорным обстоятельствам, но именно сотрудничество с ним для Комова очень ценно, потому что оно позволяет действительно создавать нужные и радующие людей объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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