Пострадавшего в ДТП под Саратовом водителя МАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии
По предварительным данным, он не уступил дорогу грузовику Mercedes
Фото Юлии Кековой
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В Саратовском районе столкнулись МАЗ и два грузовика Mercedes, которые были в сцепке.
Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, авария произошла на Песчано-Уметском тракте, рядом объездной дорогой СКАД.
Фото Юлии Кековой
Предполагается, что виновник аварии — 33-летний водитель МАЗа, не пропустивший Mercedes.
Сотрудники облспаса госпитализировали шофера МАЗа в тяжелом состоянии. Пострадал еще один человек, ему оказали помощь.
Фото Юлии Кековой
На месте работает облспас, ДПС и пожарные.
ИСТОЧНИК KP.RU