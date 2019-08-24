2019-08-24T16:45:17+03:00
Происшествия

Пострадавшего в ДТП под Саратовом водителя МАЗа госпитализировали в тяжелом состоянии

По предварительным данным, он не уступил дорогу грузовику Mercedes
Ольга Симонова
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Фото Юлии КековойФото Юлии Кековой
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В Саратовском районе столкнулись МАЗ и два грузовика Mercedes, которые были в сцепке.

Как сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент, авария произошла на Песчано-Уметском тракте, рядом объездной дорогой СКАД.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

Предполагается, что виновник аварии — 33-летний водитель МАЗа, не пропустивший Mercedes.

Сотрудники облспаса госпитализировали шофера МАЗа в тяжелом состоянии. Пострадал еще один человек, ему оказали помощь.

Фото Юлии Кековой

Фото Юлии Кековой

На месте работает облспас, ДПС и пожарные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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