В Международный день музыки в Хвалынске откроют виртуальный концертный зал

24 Авг. 16:06 2019-08-24T17:47:06+03:00

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В Международный день музыки, 1 октября, в Детской школе искусств в Хвалынске откроется виртуальный концертный зал.

Работа по созданию идет в рамках нацпроекта «Культура».

Из местного бюджета были выделены деньги на замену напольного покрытия, приобретение новых кресел и проведение высокоскоростного интернета. Из федерального — 980 тыс. рублей — на оборудование. Его уже частично завезли. Монтаж будет проводиться в конце августа – начале сентября. Также в июне в Детскую школу искусств провели интернет.

К сегодняшнему дню уже сняли старый пол и будут укладывать противопожарный линолеум.

- По нацпроекту «Культура» нам выделили средства на открытие этого прекрасного зала, так что наши хвалынские зрители и слушатели будут Московскую государственную консерваторию воочию смотреть на экране в режиме онлайн, — рассказала заместитель директора Детской школы искусств Хвалынска Алла Славкина.

Она также отметила, что зал вмещает 100 гостей. Для всех будет бесплатный вход.

Также в рамках национального проекта «Культура» в Хвалынске откроют модельную библиотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU