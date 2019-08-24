2019-08-24T14:11:58+03:00
Общество

Заслуженный художник РФ: Саратовская художественная школа показала стержневую линию развития искусства нашей страны

В Хвалынске прошел круглый стол «Наука видеть: опыт саратовской школы живописи»
Марина Новопашина
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Круглый стол «Наука видеть: опыт саратовской школы живописи»Круглый стол «Наука видеть: опыт саратовской школы живописи»Фото: Марина Новопашина
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В Хвалынске на этой неделе проходит фестиваль творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина».

Сегодня, 24 августа, в МОУ «СОШ №3» в Хвалынске состоялся круглый стол «Наука видеть: опыт саратовской школы живописи».

- В зале присутствует Валентина Ивановна Бородина. Она всю жизнь живет в Хвалынске и отдала ее хвалынским пленэрам. В будущем году будет пять лет нашим пленэрам, и я предлагаю подумать и предложить варианты мероприятий. Надеюсь, саратовская худшкола имеет большое значение для страны, — сказала министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина.

Как отметил Заслуженный художник РФ Владимир Мошников, саратовская художественная школа актуальна, она показала стержневую линию развития искусства нашей страны и помогла объединить несколько разных методов искусства между собой.

- Одной из целей школы была — слышать искусство через видение, — заявил Мошников.

Его ученица, Елена Палехина, также заметила, что под саратовской художественной школой подразумевается живописец Кузьма Сергеевич Петров-Водкин и другие, вложившие много труда в русское искусство.

Также в рамках круглого стола региональный министр культуры заявила, что поможет учителям искусства с новыми методичками и пособиями.

- Что нужно для того, чтобы учителям было проще преподавать? Какие нужны пособия? Жду вас с конкретным решением, а финансовая составляющая будет моей. К сентябрю должны успеть, — сказала Гаранина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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