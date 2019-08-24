Под Саратовом бывший сожитель угнал у сельчанки мотоцикл
Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело
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В Лысогорском районе Саратовской области полиция вчера, 23 августа, нашла похитителя мотоцикла.
- Заявление от 46-летней жительницы села Широкий Карамыш поступило в ту же ночь. Она рассказала, что ее 44-летний бывший сожитель-рецидивист угнал с ее двора мотоцикл Stels без номеров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Инспекторы ДПС доставили в отдел подозреваемого, а целый мотоцикл поместили на штрафстоянку в Лысых Горах.
В отношении мужчины возбуждено дело за угон, его обязали явиться в участок.
ИСТОЧНИК KP.RU