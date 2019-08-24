Саратовские спасатели выехали в Балаково на поиск четырех рыбаков с перевернувшейся лодки
На месте работают водолазы Балаковской и Вольской ПСС
Фото облспаса
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В Балаковском районе, около ГЭС, перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
- Мужчины были на нижнем бьефе и зашли в створки плотины до середины, судно набрало воду из-за волн и затонуло, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Как говорят очевидцы, они пытались предупредить рыбаков об опасности нахождения в этом месте.
Водолазы Балаковской и Вольской ПСС и инспекторы ГИМС ищут утонувших. На помощь им выдвинулись специалисты Центральной поисковой службы спасения.
На острове, в 600-700 метрах ниже по течению, уже нашли спасательный жилет.
ИСТОЧНИК KP.RU