Двое рецидивистов в Саратове попались на обмане ребенка
В Саратове полиция вчера, 23 августа, нашла подозреваемых в присвоении телефона у ребенка.
- С заявлением в отдел 16 августа обратился 37-летний мужчина и рассказал, что у дома №20 по проспекту Энтузиастов у его 15-летнего сына под предлогом проверки телефона на причастность к преступлениям забрали мобильник OPPO A5s, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
По подозрению 22 августа задержали 26-летнего гражданина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. У него нашли залоговый билет скупки, а на следующий день поймали его подельника — 30-летнего безработного, ранее также уже совершившего преступление.
Обоим выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU