Двое рецидивистов в Саратове попались на обмане ребенка

СЕГОДНЯ 11:25 2019-08-24T11:25:17+03:00

Мужчины под предлогом проверки телефона забрали его у мальчика

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В Саратове полиция вчера, 23 августа, нашла подозреваемых в присвоении телефона у ребенка.

- С заявлением в отдел 16 августа обратился 37-летний мужчина и рассказал, что у дома №20 по проспекту Энтузиастов у его 15-летнего сына под предлогом проверки телефона на причастность к преступлениям забрали мобильник OPPO A5s, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

По подозрению 22 августа задержали 26-летнего гражданина, ранее уже привлекавшегося к уголовной ответственности. У него нашли залоговый билет скупки, а на следующий день поймали его подельника — 30-летнего безработного, ранее также уже совершившего преступление.

Обоим выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU